Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ την Τετάρτη 17/09/2025, την Πέμπτη 18/09/2025 και την Παρασκευή 19/09/2025 από 07:00 έως 15:00 εκάστης ημέρας:

(Α) Την Τετάρτη 17/09/2025

* Επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Βαλαωρίτου έως τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος,

* Επί της οδού Ιάσωνος και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού,

* Επί της οδού Έλλης και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Φαρμάκη έως τη συμβολή της με την οδό Μαβίλλη,

* Επί της οδού Δεινοχάρη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Έλλης έως τη συμβολή της με την οδό Δεξίππου,

* Επί της οδού Δεινοκράτη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Έλλης έως τη συμβολή της με την οδό Παρόδος 7 (Μαβίλλη).

(Β) Την Πέμπτη 18/09/2025

* Επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας,

* Επί της οδού Αριστοτέλους και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού,

* Επί της οδού Μαβίλλη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Δαναών έως τη συμβολή της με την οδό Παρόδος 15 (Μαβίλλη),

* Επί της οδού Δανάης και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Δεινοκράτη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μαβίλλη.

(Γ) Την Παρασκευή 19/09/2025

* Επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Βαλαωρίτου έως τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος,

* Επί της οδού Ιάσωνος και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού,

* Επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας,

* Επί της οδού Αριστοτέλους και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης έως τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού,

* Επί της οδού Θεοδοσοπούλου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Τζουμαγιάς έως τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών,

* Επί της οδού Θεοφάνη Παππά και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Περικλέους Κουβεντάρα έως τη συμβολή της με την οδό Θεοδωσοπούλου.

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες επί της οδού Σωκράτους στα Τρίκαλα και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Περσεφόνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη, την Πέμπτη 18/09/2025 τις ώρες 07:00 έως 15:00.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Τετάρτη 17/09/2025 τις ώρες 07:00 έως 15:00, στην οδό Αβέρωφ και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωση της με την οδό Ζάππα έως τη διασταύρωση της με την οδό Β. Τσιτσάνη, για οικοδομικές εργασίες.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Πέμπτη 18/09/2025 από 14:00 έως 15:00, στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Ζάππα έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Β. Τσιτσάνη, για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.