Για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL KAI ELIAS», έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και έχει υπογράψει σύμβαση ο Δήμος Φαρκαδόνας με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και απομάκρυνσης των αποβλήτων για τους πλημμυροπαθείς από την πλημμύρα DANIEL.
O Δήμος Φαρκαδόνας θα αναλάβει την έγκριση των εργασιών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το συντομότερο να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή να αποστείλουν με mail ( [email protected] ) τις Υ/Δ τις οποίες σας επισυνάπτουμε.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
- Κατάθεση αίτησης προς ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΦ για τη διακοπή και αποξήλωση – κατάργηση των παροχών κοινής ωφέλειας και απομάκρυνση των καλωδίων
- Απομάκρυνση επίπλων, ρούχων, ντουλαπών και κάθε αντικειμένου από τις οικίες τους
Επισημαίνεται πως αν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας, θα υποβάλλουν ΟΛΟΙ οι συνιδιοκτήτες Υ/Δ ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν ο καθένας.
