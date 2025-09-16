Για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL KAI ELIAS», έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και έχει υπογράψει σύμβαση ο Δήμος Φαρκαδόνας με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και απομάκρυνσης των αποβλήτων για τους πλημμυροπαθείς από την πλημμύρα DANIEL.

O Δήμος Φαρκαδόνας θα αναλάβει την έγκριση των εργασιών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το συντομότερο να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή να αποστείλουν με mail ( [email protected] ) τις Υ/Δ τις οποίες σας επισυνάπτουμε.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

Κατάθεση αίτησης προς ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΦ για τη διακοπή και αποξήλωση – κατάργηση των παροχών κοινής ωφέλειας και απομάκρυνση των καλωδίων Απομάκρυνση επίπλων, ρούχων, ντουλαπών και κάθε αντικειμένου από τις οικίες τους

Επισημαίνεται πως αν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας, θα υποβάλλουν ΟΛΟΙ οι συνιδιοκτήτες Υ/Δ ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν ο καθένας.