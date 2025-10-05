Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: Μικροί και μεγάλοι έζησαν την αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην «καρδιά» της Λάρισας – Δήλωση του Τρικαλινού Κ. Μπουλογιώργου

Η Κεντρική πλατεία της Λάρισας μεταμορφώθηκε σήμερα Κυριακή σε ένα… pit lane γεμάτο αδρεναλίνη, ταχύτητα και εντυπωσιακές εικόνες από τον μαγικό κόσμο της Formula 1. Παρουσία πλήθους κόσμου, μικρών και μεγάλων, η πόλη υποδέχθηκε το showcar της McLaren F1 Team, στο πλαίσιο της πανελλαδικής περιοδείας που φέρει την υπογραφή του ΟΠΑΠ και της μητρικής του Allwyn, επίσημης συνεργάτιδας της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα, πλήθος Λαρισαίων κατέκλυσε την πλατεία για να θαυμάσει από κοντά το εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren, να φωτογραφηθεί μαζί του και να απολαύσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία F1.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στους προσομοιωτές Formula 1, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να κρατήσουν ζωντανή τη στιγμή μέσα από photobooth με αναμνηστικές φωτογραφίες. Η ατμόσφαιρα θύμιζε πραγματική πίστα αγώνων, με ήχους κινητήρων και ενθουσιώδη χειροκροτήματα.