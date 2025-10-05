Απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών η Βασιλική Εξάρχου. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Αγλαΐα Εξάρχου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γιάννης Έξαρχος και Μαρία Γεωργατζά, Μαρία Εξάρχου και Αριστείδης Οντούλης.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αγλαΐα, Κίμων, Φαίδρα, Πέτρος και Αλέξανδρος.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο «ΣΥΜΠΟΣΙΟ» (διασταύρωση Νέου κοιμητηρίου).