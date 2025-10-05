Κυκλοφόρησε η νέα δουλειά του δεξιοτέχνη ηλεκτρικού κιθαρίστα Kiriakos GP (Κυριάκος Μπουλούμπασης). Ο καλλιτέχνης φέρνει μια ξεχωριστή Hard Rock εκδοχή του παραδοσιακού τραγουδιού «Κοντούλα Λεμονιά», η οποία παρουσιάζεται μέσα από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο γυρισμένο στη μαγευτική ‘Ηπειρο. Αυτό που καθιστά την εν λόγω δουλειά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η συμμετοχή στο τραγούδι του θρύλου του ηπειρώτικου κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά. Η συμμετοχή του αυτή αποτελεί μια μοναδική παρακαταθήκη, καθώς πρόκειται για μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε τον Ιούνιο του 2025 σε ηλικία 91 ετών. Το τραγούδι ερμηνεύει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ο Δημήτρης Παπατσάκωνας. Τη σκηνοθεσία του μουσικού βίντεο επιμελείται και υπογράφει ο Παναγιώτης Κουντουράς.

Ο Κυριάκος Μπουλούμπασης (Kiriakos GP) γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατάγεται από την Οιχαλία Τρικάλων. Ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές στην κλασική κιθάρα στο Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού Καστοριάς σε ηλικία 8 χρονών. Συνέχισε τις κλασικές σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε εξίσου με την ηλεκτρική κιθάρα και πνευστά όργανα όπως τρομπόνι και τούμπα.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και συνεργασίες επί σκηνής με καλλιτέχνες όπως Scott Page (Pink Floyd), Kenny Olson (Kid Rock, Jimi Hendrix Experience), Tony Franklin(Whitesnake). Αφιερώματα και συνεντεύξεις του καλλιτέχνη φιλοξενούνται σε μεγάλα περιοδικά του εξωτερικού (Voyage Michigan, Rock Hard Italy κ.α.).

Μερικές διακρίσεις:

Στην Ελλάδα εκπροσωπεί ως επίσημος καλλιτέχνης μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου της ηλεκτρικής κιθάρας όπως IbanezGuitars, EMG, VegaTrem, Anatomyof Sound.

Το έργο του περιλαμβάνει προσωπική δισκογραφία σόλο ηλεκτρικής κιθάρας, συμμετοχές σε ποικίλα μουσικά σχήματα ελληνικής και ξένης μουσικής, ενώ διατηρεί και το προσωπικό του συγκρότημα τους INDOMINANCE.

Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

