Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από τον απροσδόκητο θάνατο του 18χρονου Νίκου Παλάσκα, του νέου που έφυγε τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του βουβό πόνο και αναπάντητα “γιατί”.

Η μητέρα του, Νάνσυ Παλάσκα, με λόγια που ραγίζουν καρδιές, μοιράστηκε τη θλίψη της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Παιδί μου, Νικόλα μου, Αγάπη μου, κανείς δεν μπορεί να περιγράψει το κενό που άφησες φεύγοντας. Κάθε μέρα σε σκέφτομαι, κάθε στιγμή σε νιώθω κοντά μου. Η απουσία σου πονά, μα η αγάπη μου για σένα είναι πιο δυνατή από τον χρόνο και την απόσταση».

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του θα τελέσουν σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το μνημόσυνο των 40 ημερών στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βόλου, τιμώντας τη μνήμη του με προσευχή και αγάπη.

Ο Νίκος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου, ενώ διασκέδαζε με φίλους στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία: ο νεαρός κατέρρευσε αιφνίδια. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών και τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Βόλου, η καρδιά του δεν άντεξε.

Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό του σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής προέλευσης, αποτέλεσμα ενός ανευρύσματος που δεν είχε δώσει κανένα προειδοποιητικό σημάδι.

Ο Νίκος ήταν μόλις 18 ετών. Αγαπούσε τον αθλητισμό, τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω του. Αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι στην ομάδα του Τοξότη Βόλου, ξεχωρίζοντας για το πάθος και το ήθος του. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα παιδί γελαστό, ευγενικό, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει — έναν νέο με “καρδιά φωτεινή”, όπως τον θυμούνται οι φίλοι του.

Η απώλειά του συγκλόνισε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Σαράντα ημέρες μετά, ο Νίκος παραμένει ζωντανός στις καρδιές όσων τον αγάπησαν, μέσα από τις αναμνήσεις, τα χαμόγελα και τη δύναμη που άφησε πίσω του.