Ο Χάρης Μαντέλλος και ο Αχιλλέας Γραβάνης είναι δύο δημοσιογράφοι που δεν παρακολουθούν απλώς τον πολιτισμό – τον υπηρετούν. Με συνέπεια, μεράκι και αφοσίωση, βρίσκονται παρόντες σε κάθε δρώμενο, μικρό ή μεγάλο, κρατώντας ζωντανή την πολιτιστική ταυτότητα των Τρικάλων.

Ο Χάρης Μαντέλλος, μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας «Διάλογος», καταγράφει για χρόνια τις πολιτιστικές διαδρομές της πόλης, δίνοντας βήμα σε ανθρώπους της τέχνης, σε συλλόγους και δημιουργούς.

Ο Αχιλλέας Γραβάνης, με το trikalaculture.gr, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό αρχείο πολιτισμού, καλύπτοντας με κάμερα, πένα και ψυχή θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, συναυλίες και δράσεις τοπικών φορέων.

Είτε με σημειωματάριο είτε με μικρόφωνο, είτε μπροστά είτε πίσω από τη σκηνή, οι δυο τους βρίσκονται εκεί όπου «χτυπά» η καρδιά της πολιτιστικής Τρικαλινής ζωής. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην ενημέρωση· λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο κοινό και τον δημιουργό, δίνοντας υπόσταση και συνέχεια σε αυτό που συχνά περνά σιωπηλά.

Σε μια εποχή που πολλά χάνονται στη ροή της καθημερινότητας, ο Χάρης και ο Αχιλλέας στέκονται σταθερά ως καταγραφείς, συνοδοιπόροι και «υπηρέτες» της τέχνης και της μνήμης του τόπου.