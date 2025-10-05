Η νέα χρονιά ξεκινά στα… ιταλικά για την Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων! Η φετινή μας γιορτή έναρξης, είναι ένα ραντεβού για τη νέα χρονιά σε ιταλικό χρώμα! Είναι η ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά, να απολαύσουμε μουσική, σνακ και ποτά εμπνευσμένα από την Ιταλία.Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, σας περιμένουμε από τις 19:30 στο Mylos Bistro Music Bar, στο γνωστό μας καφέ του Μύλου Ματσόπουλου.

Θα βρεθούμε με φθινοπωρινή αύρα, θα ενημερώσουμε για τις φετινές μας δράσεις και τα σχέδια, θα μιλήσουμε για τα όσα αναμένουμε την τρέχουσα κινηματογραφική χρονιά και αμέσως μετά… θα δούμε ταινία!

Διότι από εκείνη την ημέρα ξεκινά το 6ημερο αφιέρωμα της Λέσχης στον ιταλικό κινηματογράφο, σε συνεργασία με τον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, το CIAK 2025.

Πρώτη ταινία, στις 21:30, La festa di Ritorno. Καλύτερος τίτλος ταινίας, που να συμπίπτει με τη χειμερινή μας επιστροφή, δε θα μπορούσε να υπάρξει!

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

9/10: La festa di Ritorno

10/10: Il cattivo di poeta

11/10: Momenti di trascurabile felicita

12/10: Se mi vuoi bene

13/10: Tutto il mio folle amore

14/10: La tenerezza

15/10: La festa di Ritorno

Ολες οι ταινίες ξεκινούν στις 21:30 και προσφέρονται δωρεάν, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνων

Ημερομηνία: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 19:30

Τοποθεσία:Mylos Bistro Music Bar

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, γελάκια και καινούργιες φιλίες! Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στη γιορτή μας.

Ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά!