Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη γύρω από τις αλλαγές στον ΚΟΚ και όλα τα νέα μέτρα που ισχύουν με την αυστηροποίηση των προστίμων, έδωσε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣτάθμιση στην ενημέρωση, που παρουσιάζουν ο Δημήτρης Παδιός και η Βιβή Μαργαρίτη στον FM 100 Ράδιο Ζυγός, ο Διοικητής της Τροχαίας Τρικάλων Κων/νος Κωστακόπουλος.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωστακόπουλος, σε ότι αφορά το νέο κώδικα που ψηφίστηκε πρόσφατα και έρχεται να επικαιροποίησει τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στη κοινωνία, σκοπός του είναι μέσα από την τήρηση των κανόνων, να δημιουργήσει ευσυνείδητους πολίτες. Οι τροχαίες παραβάσεις πλέον θα τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση του διπλώματος κυκλοφορίας.

Πρέπει να φοράμε απαραίτητα ζώνη, είτε βρισκόμαστε στην εθνικό οδό είτε κάνουμε μια μικρή απόσταση μέσα στη πόλη. Την ζώνη την φοράμε παντού. Υπάρχει ακόμα και σήμερα κόσμος που πιστεύει πως την ζώνη δεν την φοράμε στη πόλη. Το κράνος επίσης είναι απαραίτητο στους οδηγούς των δικύκλων και όχι μόνο ο οδηγός, αλλά και ο συνοδηγός. Η ζώνη σώζει ζωές. Επίσης όταν οδηγούμε, ποτέ δεν μιλάμε στο κινητό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του στην οδήγηση. Είναι από τις πιο σημαντικές παραβάσεις και τιμωρείται αυστηρά. Σκεφτείτε κάποιον οδηγό να μην φοράει ζώνη και να μιλάει στο κινητό. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

Θα πρέπει και οι ποδηλάτες να τηρούν τον ΚΟΚ και ήδη η Τροχαία Τρικάλων έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης της κοινωνίας. Όχι με το ποδήλατο πάνω σε πεζοδρόμους και στους ποδηλατόδρομους θα πρέπει να τηρείται η κατεύθυνση των οχημάτων. Επίσης οι ποδηλάτες θα πρέπει να σταματούν στο κόκκινο φανάρι.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η οδήγηση μετά από χρήση αλκοόλ. Είναι η πιο σοβαρή παράβαση και μπορεί να προκαλέσει τραγικά τροχαία δυστυχήματα. Ένας οδηγός υπό την επήρεια μέθης είναι ανεξέλεγκτος. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Όταν πίνουμε δεν οδηγούμε, μπορούμε να πάρουμε ταξί ή να οδηγήσει κάποιος που δεν θα έχει πιεί. Αλκοόλ και κινητό με οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ο ΚΟΚ είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε παραβάσεις μέθης, στο 1ο επίπεδο (0,25 -0,40) το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για ένα μήνα, στο 2ο επίπεδο (0,40-0,60) το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 3 μήνες και στο 3ο επίπεδο (από 0, 60 και πάνω) το πρόστιμο είναι 1200 ευρώ και 6 μήνες το δίπλωμα και ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση από τις τρεις, το όχημα ακινητοποιείται επιτόπου.

Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην κυκλοφοριακή αγωγή και στην ασφαλή οδήγηση , για να μην βλέπουμε τροχαία και να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές.