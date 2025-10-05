Με μια καθηλωτική ερμηνεία του παραδοσιακού τραγουδιού «Παπαλάμπραινα», η Παρασκευή Χαιροπούλου ανέβηκε στη σκηνή του The Voice και έκανε και τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους.

Η Παρασκευή κατάγεται από την Καρδίτσα, είναι νύφη στα Τρίκαλα και ζει σε χωριό των Τρικάλων. Μητέρα τριών παιδιών, εμφανίστηκε συγκινημένη, αποκαλύπτοντας ότι τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι τα έκανε δίπλα στον πατέρα της, που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.

Και οι τέσσερις coaches τη διεκδίκησαν, εντυπωσιασμένοι από τη φωνή της και τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, όμως εκείνη επέλεξε να συνεχίσει με την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.