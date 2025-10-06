Ο Θεσσαλός Γυμναστής που μπήκε στο βιβλίο Γκίνες τώρα πρωταγωνιστεί στο νέο σποτ του ΟΠΑΠ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Βγήκε στον «αέρα» η νέα διαφημιστική καμπάνια του ΟΠΑΠ, ο οποίος πλέον αποτελεί μέλος της Allwyn, μιας διεθνούς εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των παιχνιδιών τύχης και της ψυχαγωγίας. Το διαφημιστικό φέρει το σύνθημα «Και τώρα ανεβάζουμε ταχύτητα φέρνοντας νέες συγκινήσεις, καινοτομίες και μεγαλύτερες νίκες» και έχει ως πρωταγωνιστή τον Λαρισαίο γυμναστή Βύρωνα Κέλλα, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα, στο ρόλο ενός οδηγού Φόρμουλα 1.

Τα περισσότερα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην εντυπωσιακή OPAP Arena, χαρίζοντας στο διαφημιστικό μια δυναμική και σύγχρονη αισθητική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βύρων Κέλλας πρόκειται σύντομα να εμφανιστεί και σε δημοφιλή τηλεοπτική σειρά με υψηλή απήχηση, κυρίως στο νεανικό κοινό.

Δείτε βίντεο:

Η φετινή επιτυχία του έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκίνησε πέρυσι, όταν ο 23χρονος γυμναστής κατάφερε να γράψει το όνομά του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Ο Βύρων, γιος του γνωστού Λαρισαίου αθλητικογράφου της εφημερίδας Ελευθερία, Σωτήρη Κέλλα, συμμετείχε στο TRX Global Summit 2024, ένα κορυφαίο fitness event που φιλοξενήθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Μαζί με άλλους 421 συναθλητές, πήρε μέρος σε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα ασκήσεων με ιμάντες TRX, το οποίο επιβλέφθηκε από την επίσημη επιτροπή των Guinness World Records, κατακτώντας το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση άσκησης με ιμάντες παγκοσμίως. Ο ίδιος περιέγραψε το διήμερο ως μια μοναδική εμπειρία, τονίζοντας ότι προπονήθηκαν εννέα συνεχόμενες ώρες επί δύο ημέρες, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων διεθνών γυμναστών, μεταξύ των οποίων και ο δημιουργός του TRX, Randy Hetrick.

«Ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», ανέφερε ο νεαρός γυμναστής, ο οποίος ασχολείται με το personal training και το cross training, έχοντας παράλληλα μακρά πορεία στις πολεμικές τέχνες και ειδικά στο Ταε Κβο Ντο. Όνειρό του, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, είναι να επιστρέψει κάποια στιγμή στη Λάρισα και να δημιουργήσει τον δικό του χώρο εκγύμνασης, μεταδίδοντας την εμπειρία και τη γνώση που αποκτά από τη συνεχή του ενασχόληση με τον χώρο του fitness.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr