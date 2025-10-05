Ηταν ένα ήρεμο μεσημέρι στα τέλη αυτού του Αυγούστου, αργόσυρτο και πολύτιμο, και τίποτα δεν προμήνυε το «σκοτάδι» που θα ακολουθούσε. Ο επιχειρηματίας Κώστας Πισσιώτης με έναν φίλο του και τον σκύλο του βρίσκονταν στο αγαπημένο τους σημείο, στα βραχάκια στην άκρη της παραλίας Τζίτζικας στο νότιο Πήλιο. Πηγαίνουν εκεί επί τούτου εδώ και χρόνια, για να μη βρίσκονται σε κοινή θέαν αφού ενίοτε τους αρέσει να κάνουν μπάνιο γυμνοί.

Κάθονταν αμέριμνοι, μασουλώντας από μια τυρόπιτα και σιγοπίνοντας μια μπίρα, όταν άκουσαν φωνές. Ενας άνδρας έτρεχε προς το μέρος τους ακολουθούμενος από άλλους δύο και μία γυναίκα. Οπως θα υπολόγιζαν μετά, ο άνδρας διήνυσε απόσταση 170 μέτρων τρέχοντας για να τους προσεγγίσει. Σκαρφάλωσε στα βράχια ουρλιάζοντας «θα σας σκοτώσω» και εξαπολύοντας σειρά από χυδαίες ομοφοβικές εκφράσεις. «Ο πατέρας σου γ… τη μάνα σου, πούσ…!», φώναζε αρχίζοντας να χτυπάει με μανία τους δύο άνδρες. Ενας με τα χέρια στις τσέπες γελούσε, η γυναίκα φώναζε «καλά τους κάνεις» και οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν.

«Θυμάμαι να λέω “ρε, γιατί βαράς” σαν τον Τσεβελέκο», λέει ο Κώστας στην «Κ». «Τόσο είχα σαστίσει με αυτό που συνέβαινε». Ο φίλος του πάντως απάντησε στις μπουνιές και τις κλωτσιές, ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μηνύσεις

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο άνδρες υπέβαλαν μήνυση, στην οποία ο άλλος, ένας 34χρονος από τα Γιαννιτσά, ανταπάντησε με δική του μήνυση για ξυλοδαρμό. Ολοι τους κρατήθηκαν στο κρατητήριο, ενώ την επόμενη ημέρα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν τριήμερη προθεσμία για να απολογηθούν.

«Οικογενειάρχης επιτέθηκε σε τουρίστες που έκαναν γυμνισμό» ήταν οι τίτλοι που κατέκλυσαν τα τοπικά μέσα, πυροδοτώντας οχετό ομοφοβικών σχολίων. Γεμάτο τέτοια σχόλια, με «ψόφους» και «καρκίνους», ήταν και το προφίλ του «οικογενειάρχη» στο Facebook. Ο Κώστας πρόλαβε να βγάλει κάποια screen shots πριν ο άνδρας το κατεβάσει ενόψει της δίκης. Στις 9 Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο καταδίκασε τον άνδρα (που όπως βρέθηκε, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για ξυλοδαρμό) σε 18 μήνες με αναστολή για βαριές σωματικές βλάβες που τελέστηκαν με ρατσιστικό κίνητρο χωρίς κανένα ελαφρυντικό, ενώ στους άλλους δύο επιβλήθηκε ποινή 4 μηνών με αναστολή, επίσης για σωματικές βλάβες. Κρίθηκαν πάντως αθώοι για την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας. Σε μία από τις ελάχιστες αποφάσεις στην Ελλάδα που αναφέρονται στον γυμνισμό, το δικαστήριο έκρινε ότι ο γυμνισμός δεν προσβάλλει τη γενετήσια ευπρέπεια, αφού από μόνος του δεν ωθεί σε γενετήσια πράξη.

Τέλος καλό, όλα καλά; Κάθε άλλο. «Δεν έκανα τίποτα κακό και δέχθηκα απρόκλητα μια απίστευτη σωματική επίθεση», λέει ο κ. Πισσιώτης, με κρύες τις πληγές και το καθαρό μυαλό που δίνει η χρονική απόσταση από το συμβάν. «Είμαι ανοιχτά γκέι από το ’97, δεν έχω νιώσει ποτέ κανενός είδος φόβο στη ζωή μου και ξαφνικά το ’25 με δέρνουν. Αυτό εμένα με πνίγει. Ευτυχώς, βρέθηκε ένα δικαστήριο και είπε “όχι, φίλε, δεν θα σε δέρνει κανείς γι’ αυτό”. Ελπίζω να το ακούσει ένα παιδί που θεωρεί ότι θα πρέπει να κρύβεται. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να σκύβει το κεφάλι μπροστά στη βία ή να αισθάνεται ντροπή για την ελευθερία του. Ο νόμος υπάρχει για να προστατεύει τα θύματα, όχι για να δικαιολογεί τους θύτες. Και κάθε φορά που η Δικαιοσύνη λέει το αυτονόητο, κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά».

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr