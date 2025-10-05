Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, θείο και ανεψιό

ΦΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΑΪΤΑΝΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

ΕΤΩΝ 61

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Διακάκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Γαϊτάνης

Ηλίας Γαϊτάνης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αθηνά Γαϊτάνη

Κατερίνα και Νίκος

Βαγγέλης και Εύα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .