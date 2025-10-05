Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, θείο και ανεψιό
ΦΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΑΪΤΑΝΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΩΝ 61
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Διακάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Γαϊτάνης
Ηλίας Γαϊτάνης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αθηνά Γαϊτάνη
Κατερίνα και Νίκος
Βαγγέλης και Εύα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
