Δεν πρόκειται για επιθυμία η υπόσχεση, αλλά για τάμα! Οι απόφοιτοι του 1966 από το 1ο Λύκειο αρρένων Τρικάλων- πρακτικό τμήμα-, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη πια ετήσια συνάντησή τους σε γνωστή ταβέρνα της πόλης, στις 4/10/2025.

Ευδιάθετοι και με συμπεριφορά εφήβων, έφαγαν, και ήπιαν σε απαγορευμένες μάλιστα ποσότητες, θυμήθηκαν, τραγούδησαν, χόρεψαν και κυρίως κουβέντιασαν για το μέλλον!

Και όλα αυτά με τους ήχους ζωντανής μουσικής για την οποία φρόντισαν ο Τσικρικάς Λευτέρης, κιθάρα και ο Γρηγορίου Ευθύμης μπουζούκι, με ένα διαχρονικό ρεπερτόριο.

Χώρισαν με το χαμόγελο του ευτυχισμένου στα χείλη τους και ορκίστηκαν πως του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι πάλι εδώ, ως διαχρονικοί και παντός καιρού νέοι.

Για λόγους μνήμης παρόντες ήταν:

1.Φασούλας Μηχάλης, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

2. Γκίμτσας χρήστος ,γιατρός

3.Λεοντάρης Δημήτριος, υπάλληλος ΟΤΕ.

4. Καλαντζής Κώστας , οικονομολόγος.

5. Κλωτσοτήρας Γεώργιος, γιατρός.

6.Καλύβας, μηχανικός τοπογράφος.

7.Γαλανόπουλος Σπύρος, οδοντίατρος.

8.Γρηγορίου Πελοπίδας καθηγητής.

9.Παπανικολάου Κώστας, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

10.Τσαλαγιώργος Θύμιος, οδοντίατρος.

11. Μούσιος Θόδωρος, επιχειρηματίας.

12.Κατσάμπας Θωμάς, οικονομολόγος.

13Βαρδάκας Γεώργιος , στρατιωτικός.

14.Μπαράκος Γιάννης, γεωπόνος

Υ.Γ. Ευτυχώς η ομάδα είχε και καρδιολόγο και ορθοπαίδικο για τυχόν ατυχήματα η προκάρδιες ενοχλήσεις!…