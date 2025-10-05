Με επιτυχία και έντονη συναισθηματική φόρτιση πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα για την Υγεία, από καταγόμενους του Δροσερού ιατρούς.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Δροσερού και τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.

Την εκδήλωση παρουσίασε η κ. Λιάνα Βλάχου δημοτική υπ/λος του Δήμου Μουζακίου και μέλος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Χαιρετισμούς έκαναν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Βασιλική Παλλαντζά, η Αντ/ρχος Υγείας κ. Χαρά Καλιώρα, η Πρόεδρος της Δ.Κ. Δροσερού κ. Βάσω Γεροβασίλη, ο Επ/λής της Αντ/σης του Δήμου Πύλης κ. Θόδωρος Χήρας, τα μέλη της Δ.Κ. κ. Στυλιανός Ντίνος και η κ. Βίκυ Τριάντου.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των Επιστημόνων Ιατρών όλοι καταγόμενοι από το Δροσερό οι εξής:

Ανέπτυξαν ένα ευρύ φάσμα από την πρόληψη μέχρι την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων.

Παρόντες επίσης ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πύλης κ. Αθανάσιος Μπαλατσούκας, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθ. Κωστάκης, Παιδείας κ. Κων/νος Πλαστήρας , Συντονισμού Έργων κ. Παν. Τσόλας και ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χήρας.

Την τεχνική Επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο κ. Παν. Νταλούκας.

Στο τέλος δόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε όλους καθώς και από ένα βιβλίου με την ιστορία του Χωριού τους.