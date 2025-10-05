Στο …πόδι τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής λόγο πριν τις 3 μ.μ. για φωτιά σε αυτοκίνητο στην σήραγγα των Τεμπών.

Συγκεκριμένα στο δεύτερο τούνελ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στους καπνούς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο από την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μηχανική βλάβη του οχήματος προκάλεσε την αναστάτωση με τους Πυροσβέστες να επιμελούνται εγκαίρως της κατάστασης χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω παρατράγουδα.

φωτο αρχείου

