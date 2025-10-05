Με τεράστια επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Run Greece στα Τρίκαλα, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε έναν ζωντανό, αθλητικό παλμό. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στην αφετηρία για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του θεσμού που εδώ και χρόνια προωθεί τον μαζικό αθλητισμό, την υγεία και την εξωστρέφεια των πόλεων.

Ο έκτος και τελευταίος αγώνας Run Greece της χρονιάς τα είχε όλα! Ρεκόρ αγώνων, ρεκόρ διαδρομής, γρήγορες κούρσες, μεγάλη συμμετοχή! Μια αθλητική γιορτή για την πόλη των Τρικάλων!

Το «παρόν» έδωσε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δίνοντας με το χαμόγελο και το χειροκρότημά του το σύνθημα για μια δυναμική εκκίνηση.

Οι διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, αλλά και ο παιδικός αγώνας, γέμισαν με χρώμα, χαμόγελα και ενέργεια. Δρομείς κάθε ηλικίας συμμετείχαν με ενθουσιασμό, είτε αγωνιστικά είτε συμβολικά, δείχνοντας πως ο αθλητισμός ενώνει, εμψυχώνει και κινητοποιεί.

Η διοργάνωση κύλησε υποδειγματικά, με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τοπικών φορέων. Εθελοντές, διασώστες, σύλλογοι και οικογένειες ήταν εκεί, στηρίζοντας κάθε συμμετέχοντα με παλμό και χειροκρότημα.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι εικόνες παιδιών που έτρεξαν πιασμένα από το χέρι με τους γονείς τους, αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία αθλητών που απέδειξαν ότι η θέληση δεν έχει ηλικία. Το κέντρο των Τρικάλων έζησε μια γιορτή που θύμισε σε όλους τη δύναμη της συμμετοχής, της προσπάθειας και της συλλογικότητας.