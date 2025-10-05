Την πολυαγαπημένο μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή, θεία, ανεψιά και εξαδέλφη

ΑΡΕΤΗ ΔΗΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 55

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κυριάκος Κιουσεντερλής

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης Κιουσεντερλής

Φώτης Κιουσεντερλής

Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Γρηγορίου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Νικόλαος Γρηγορίου και Αλεξία Κουτσιμπίρη

Μαρία και Λάμπρος Χατζέλης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .