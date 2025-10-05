Την πολυαγαπημένο μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή, θεία, ανεψιά και εξαδέλφη
ΑΡΕΤΗ ΔΗΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 55
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κυριάκος Κιουσεντερλής
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτρης Κιουσεντερλής
Φώτης Κιουσεντερλής
Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Γρηγορίου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Νικόλαος Γρηγορίου και Αλεξία Κουτσιμπίρη
Μαρία και Λάμπρος Χατζέλης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Δευτέρα 6 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
