Η Θεσσαλία, με το ζωηρό της πράσινο, τους απέραντους καρποφόρους κάμπους και τα βουνά που υψώνονται επιβλητικά γύρω της, αποτελεί έναν τόπο που σαγηνεύει κάθε ταξιδιώτη. Μέσα σε αυτό το τοπίο που η φύση γενναιόδωρα προσφέρει, κρύβεται και ένας υδάτινος μικρόκοσμος, γεμάτος θαυμαστές λίμνες, μικρές και μεγάλες, φυσικές και τεχνητές. Ορισμένες συνοδεύονται από μύθους και ιστορίες, ενώ άλλες διατηρούν την ανεπανάληπτη ομορφιά τους σαν καλά κρυμμένο μυστικό, που αποκαλύπτεται μόνο σε όσους αναζητούν κάτι πέρα από το προφανές.

Στα νερά τους καθρεφτίζονται οι εποχές, και οι όχθες τους σας προσκαλούν να τις διασχίσετε μέσα από παραλίμνια μονοπάτια, καθώς τα δέντρα γύρω σας τυλίγουν με τις σκιές και τα κελαηδήματά τους. Κι όταν πια μεσημεριάσει, το «ταξίδι» συνεχίζεται στα ταβερνάκια των γύρω χωριών, που διατηρούν ακόμη τον ρυθμό και το ήθος της γνήσιας ελληνικής υπαίθρου. Ζεστές πρασόπιτες, σιγομαγειρεμένα κρέατα και τοπικά κρασιά συνοδεύουν τις συζητήσεις γύρω από το τραπέζι.

Από τη μεγαλοπρεπή λίμνη Πλαστήρα, που έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος ορεινός προορισμός, μέχρι τα μικροσκοπικά αλλά εντυπωσιακά Ζερέλια, που ξαφνιάζουν με το κυκλικό και μυστηριώδες σχήμα τους, η Θεσσαλία αποκαλύπτει έναν υδάτινο θησαυρό για όσους αναζητούν εμπειρίες κοντά σε παρθένα τοπία της ελληνικής γης. Ας περιηγηθούμε, λοιπόν, σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές λίμνες της: