Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του 21χρονου Ιάσονα Ποπώλη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον φωταγωγό πολυκατοικίας στον Βόλο, το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όπως πρώτο είχε καταγράψει το THENEWSPAPER. Οι αστυνομικές έρευνες φέρνουν στο προσκήνιο ένα τέταρτο πρόσωπο, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, ωστόσο θεωρείται πλέον κομβικό για τη διαλεύκανση της τραγωδίας.

Πρόκειται για μάρτυρα που ήταν παρών εκείνο το βράδυ και έχει ήδη δώσει εκτενή κατάθεση στις αρχές. Οι πληροφορίες που μετέφερε κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικές, καθώς περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις της παρέας και όσα συνέβησαν λίγο πριν την πτώση του νεαρού. Η αφήγησή του αναμένεται να αποτελέσει «κλειδί» για την κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 21χρονος βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα νέα στοιχεία που προστίθενται στην έρευνα φαίνεται να διαφοροποιούν την εικόνα που υπήρχε αρχικά, οδηγώντας σε νέα ερωτήματα αλλά και σε πιθανές ανατροπές. Άλλωστε πίστευαν ότι στην ταράτσα εκείνο το βράδυ υπήρχαν μόνο τρία άτομα και όχι τέσσερα. Ο νέος μάρτυρας φέρεται να δήλωση πως πίστευε ότι ο Ιάσονας ήταν κρυμμένος και δεν κινδύνευε η ζωή του, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε από τον χώρο, μαζί με τους άλλους δύο νεαρούς. Η Εισαγγελία Βόλου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και έχει ζητήσει να διασταυρωθεί κάθε πληροφορία που προκύπτει από την κρίσιμη αυτή κατάθεση.

Η οικογένεια του θύματος ζητά δικαίωση και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που στοίχισαν τη ζωή του Ιάσονα.

Η Ασφάλεια Βόλου συνεχίζει μεθοδικά την έρευνα, εξετάζοντας μάρτυρες και στοιχεία, ενώ τονίζεται ότι δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, μέχρι να ξεκαθαριστεί πλήρως η υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.