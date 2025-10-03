Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα μικρό κορίτσι το οποίο είχε την ατυχία να πρωταγωνιστήσει σε ένα απίστευτο ατύχημα.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr το κοριτσάκι που είναι από την περιοχή της Αγιάς, έπεσε από το ποδήλατό της και τραυματίστηκε από το τιμόνι στην κοιλιακή της χώρα.

Ο τραυματισμός κρίθηκε σοβαρός με το παιδί να μεταφέρεται αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό.