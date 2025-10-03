Το κυνήγι ενός κρυμμένου θησαυρού κόστισε τη ζωή ενός 53χρονου άνδρα στους Γόννους Λάρισας, με τους συνεργάτες του να αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές νομικές συνέπειες. Οι συγγενείς του 53χρονου θρηνούν για τον ξαφνικό θάνατό του και αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού γεγονότος.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο άτυχος άνδρας υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από πτώση ύψους 8 μέτρων, σε συνδυασμό με πτώση πετρών που τον χτύπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, δεν φαίνεται να ήταν η πτώση η αιτία του θανάτου, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται κρίσιμες για την αποσαφήνιση της κατάστασης. Αναμένονται επίσης αποτελέσματα για τα αέρια που πιθανώς εισέπνευσε ο 53χρονος, όπως μονοξείδιο, διοξείδιο ή μεθάνιο.