Για δωμάτιο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, δίπλα από το γραφείο του ανακριτή στο οποίο φυλάσσονται 250-300 οστάρια από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε λόγο στο mega news o Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα θύματος.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαντζουράνης μεταξύ άλλων υποστήριξε τα εξής:

«Ενάμιση μήνα μετά την πολύνεκρη σύγκρουση ο κ. ανακριτής στις 20/4 έδωσε δύο παραγγελίες, να καταστραφεί το βιολογικό υλικό είτε αίμα είτε στέρεο το οποίο συλλέχθηκε και φυλασσόταν στην εγκληματολογική υπηρεσία. Ο ανακριτής έκρινε ότι η νεκροτομή και νεκροψία με λήψη δειγμάτων αρκούσε και διέταξε την καταστροφή. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το υλικό και αμέσως μετά να διαταχθούν τοξικολογικές εξετάσεις για να μην χρειαστεί εκταφή. Επιπλέον δίπλα στο γραφείο του, στο γραφείο δηλαδή του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας φυλάσσονται 250-300 οστάρια, κάτι που είναι αδιανόητο, ακατανόητο και αδικαιολόγητο. Τα οποία δεν μαζεύτηκαν από ιδιώτες, τα μάζεψαν είτε αστυνομικοί, είτε πυροσβέστες, είτε ιατροδικαστές από τον τόπο του δυστυχήματος και από το Κουλούρι, όπου πετάχτηκαν τα μπάζα. Αυτά είναι σε ειδικά σακουλάκια που γράφουν την ημερομηνία και τον τόπο συλλογής, ίσως και την ώρα. Αυτό το έμαθα από έναν υπάλληλο στη Λάρισας, ένας έντιμος άνθρωπος, μου είπε τι υπάρχει σε αυτό το δωμάτιο. Ζήτησα ως συνήγορος του κ. Ασλανίδη, με αίτησή μου στον ανακριτή, να γίνει τοξικολογικός, βιοχημικός και ιστολογικός έλεγχος σε αυτά τα οστά για να δούμε τι υλικά υπάρχουν. Απορρίφθηκε. Προσέφυγα στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, απορρίφθηκε επίσης, με το αιτιολογικό ότι τα τρία βίντεο που προσκόμισε η Ιντερστάρ κρίθηκαν από δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ως γνήσια. Άρα δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Τι ζόρι τραβάνε και δεν επιτρέπουν τις εξετάσεις αυτές…».