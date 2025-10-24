Ξεκίνησε η λειτουργία των τμημάτων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ” περιόδου 2025-2026 της ΔΔΕ Τρικάλων.

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.” συμμετέχουν 5 Επαγγελματικά Λύκεια με 170 μαθητευόμενοι σε 15 τμήματα μαθητείας, στις παρακάτω ειδικότητες:

Στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων:

Τεχνικός Οχημάτων με 19 μαθητευόμενους Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων με 22 μαθητευόμενους Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 9 μαθητευόμενους Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού με 20 μαθητευόμενους

Στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ) Τρικάλων:

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με 23 μαθητευόμενους Κομμωτικής Τέχνης με 8 μαθητευόμενους Βοηθός Νοσηλευτή με 11 μαθητευόμενους Αισθητικής Τέχνης με 7 μαθητευόμενους Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με 6 μαθητευόμενους Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής με 9 μαθητευομένους Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών με 5 μαθητευόμενους Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων με 10 μαθητευόμενους

Στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων:

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με 6 μαθητευόμενους

Στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλαμπάκας:

Τεχνικός Οχημάτων με 6 μαθητευόμενους

Στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Πύλης:

Τεχνικός Οχημάτων με 9 μαθητευόμενους

Το “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας” απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνει:

α) «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Το «Πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα.

β) «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα στα οικεία ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ.

Η μαθητεία ρυθμίζεται από τη νομοθεσία και βασίζεται σε γραπτή Σύμβαση Μαθητείας που υπογράφεται ανάμεσα στον μαθητευόμενο και τον εργοδότη και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ. Η σύμβαση προβλέπει την αμοιβή και την απαιτούμενη για τον/την μαθητευόμενο/η ασφάλιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καθώς και στον κ. Ευάγγελο Μπουρσιάνη Υπεύθυνο Μαθητείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο τηλ.:2431046452.