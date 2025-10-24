Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που οργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Α.Ε. (ΚΕΝΑΚΑΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλης και έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δ.Σ. Πύλης την Πέμπτη, με θέμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Διατοπικού Σχεδίου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων».

Η εκδήλωση άρχισε με εισήγηση του Διευθυντή της Αναπτυξιακής Α.Ε. ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Βάϊου Κουτή. Στην συνέχεια χαιρετισμό έκανε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στον Δήμο δίνοντας συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία τους, τονίζοντας ότι ο Δήμος Πύλης θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες.

Ακολούθησε η παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος του Διατοπικού Σχεδίου από τον κ. Βασίλειο Μωραΐτη Δ/ντή της Εταιρείας «Αποστείρωση Α.Ε.

Στην συνέχεια ο κ. Κων/νος Παπαθανασίου γεωπόνος παρουσίασε το πρόγραμμα « Διαχείριση Κενών Συσκευασιών- Φυτοφαρμάκων-Φυτοπροστασίας»

Τέλος ο κ. Γεώργιος Αγριγιάννης Στέλεχος της Αναπτυξιακής Α.Ε. Πηλίου, παρουσίασε τα Αποτελέσματα-Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας.

Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της ανθρώπινης υγείας, μέσα από δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης ταφής και καύσης των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων.

Οι κενές συσκευασίες που πολλές φορές καίγονται και καταλήγουν σε σημεία υδροληψίας, απελευθερώνουν τοξικές ουσίες, όπως διοξίνες και φουράνια με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία τω πολιτών, με την ανάγκη διαχείρισης των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων να είναι άμεση.

Αντικείμενο : Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

α) Καθορισμό της περιοχής παρέμβασης.

β) Αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

γ) Παραγωγή υλικού ενημέρωσης, προβολής και διάχυσης.

δ) Υλοποίηση ευαισθητοποίησης χρηστών και εμπλεκομένων (stakeholders) στην διαδικασία χρήσης φυτοφαρμάκων.

ε) Εκπόνηση πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων μετά τη χρήση και το άδειασμα του περιεχομένου τους με ευθύνη των ΟΤΔ εταίρων του έργου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων» φιλοδοξεί να συμβάλει στην μείωση τω επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία από την ακατάλληλη διαχείριση (απόρριψη , ταφή, καύση) των συσκευασιών , προωθώντας την ανακύκλωση και την ασφαλή διάθεσή τους, μέσα από την αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζονται, την εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των αγροτών και την ενθάρρυνση των τοπικών αρχών να υιοθετήσουν τα σχέδια διαχείρισης που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση κυκλικής οικονομίας και στην βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες υποδομές και διαδικασίες για την ασφαλή συλλογή και ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων στις περιοχές των εταίρων αλλά και να έχουν τεθεί οι βάσεις για εφαρμογή και σε άλλες αγροτικές περιοχές σε όλη την Χώρα.

Παρόντες ήταν η κ. Έφη Φωτάκη Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης , οι Αντιδήμαρχοι Αγροτικής Ανάπτυξης –Αθλητισμού κ. Σωτήρης Αγγέλης, Παιδείας –Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας, η κ. Γλυκερία Θυμιάκου Μηχανικός στέλεχος του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., η κ. Σπυριδούλα Κομπογιάννη Μηχ. Περιβάλλοντος της Αναπτυξιακής Πηλίου και ο κ. Στέφανος Τσιάκας γεωπόνος στέλεχος του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.