Μέσω ανακοίνωσης του, το Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας καταγγέλει επίθεση σε νοσηλευτή, τόσο λεκτικά όσο και δια της βίας, καταδικάζοντας απερίφραστα το γεγονός.

Δείτε αναλυτικά:

“Τον τελευταίο καιρό πανελληνίως έχουν πληθύνει οι επιθέσεις, λεκτικές ή προπηλακισμοί εναντίων των υγειονομικών στις Δημόσιες δομές Υγείας. Το ίδιο συμβαίνει τακτικά και στο Νοσοκομείο μας.

Δεχόμαστε εντελώς άδικα λεκτικές επιθέσεις από τους χρήστες υγείας και τους συγγενείς αυτών. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την απογευματινή βάρδια στο ΤΕΠ συνοδός ασθενή επιτέθηκε αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια βιαιοπράγησε εναντίον Νοσηλευτή.

Οι υγειονομικοί προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους κάτω από αντίξοες συνθήκες (Εντατικοποίηση της εργασίας, υποστελέχωση, αυξημένη προσέλευση ασθενών στα ΤΕΠ), προκειμένου να προστατεύσουν την ζωή των ασθενών.

Οι πολύωρες πολλές φορές αναμονές καθώς και η συναισθηματική φόρτιση λόγω του έκτακτου περιστατικού δεν αποτελούν δικαιολογίες.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο συνάδελφος Νοσηλευτής δέχτηκε εντελώς ξαφνικά αναίτια επίθεση ενώ διευθετούσε το περιστατικό και ευγενικά ζήτησε να περάσει έξω ο συνοδός για να γίνουν τα προβλεπόμενα για την ασθενή.

Είναι απαράδεκτο να διακινδυνεύουμε τη σωματική μας ακεραιότητα και την ψυχική μας υγεία όταν βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας μας. Καμία ανοχή από το Σωματείο μας σε επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών.

Καλούμε την Διοίκηση του Νοσοκομείου να καταγγέλλει και η ίδια αυτά τα περιστατικά. Ζητούμε από την Διοίκηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία, την αξιοπρέπεια και τη σωματική υγεία όλων των εργαζομένων του νοσοκομείο μας.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ“