Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια, σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων και με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, διοργανώνει από τις 20 έως 23 Νοεμβρίου 2025 στην πόλη των Τρικάλων, κτήριο Παπαστεριάδη, Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους με θέμα: ‘Υδάτινος Κόσμος’, «Ποτάμια: Ζωής Ευεργέτες».

Μια πρωτοβουλία με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν τη Περιβαλλοντική Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Ποτάμιων Οικοσυστημάτων, ενόψει και των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της τέχνης του κινηματογράφου.

Τα ποτάμια ως ζωντανός οργανισμός, ζωής ευεργέτης. Μνήμες, ιστορίες, όνειρα, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις και σχέσεις που συνδέουν τη ζωή του ανθρώπου με τη ροή του ποταμού στο διάβα του. Η κάμερα γίνεται εργαλείο καταγραφής, προβληματισμού, έμπνευσης, φαντασίας και πραγματικότητας.

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση (Open Call) σε δημιουργούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη για την υποβολή ταινιών μικρού μήκους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου με θέμα ‘Υδάτινος Κόσμος’, «Ποτάμια: Ζωής Ευεργέτες». Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημιουργούς, φοιτητές, ερασιτέχνες και ομάδες νέων, που επιθυμούν να εκφραστούν μέσω της τέχνης του κινηματογράφου.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι έως 05 Νοεμβρίου 2025, μέσω της φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια www.rivers.gr

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου κατά την επίσημη τελετή έναρξης των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους, πέραν των καλωσορισμάτων και των χαιρετισμών, περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις από Πανεπιστημιακούς καθηγητές, καθώς επίσης και επιλεγμένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τη θεματολογία του Φεστιβάλ.

Παράλληλες Δράσεις του Φεστιβάλ

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους «Υδάτινος Κόσμος – Ποτάμια: Ζωής Ευεργέτες», θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία του κοινού και ενισχύουν τη σύνδεση της τέχνης με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Διήμερο Κινηματογραφικό Εργαστήριο

Στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2025, στο Μουσείο Τσιτσάνη, θα πραγματοποιηθεί κινηματογραφικό εργαστήριο με εισηγητή τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ, με θέμα: «Κινηματογραφώντας τον “Υδάτινο κόσμο”: Η ρευστότητα της φύσης και της κοινωνίας».Ο δημιουργός ταινιών «Μια μεγάλη οικογένεια», «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη», «Φιλιά εις τα παιδιά», «Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί» και άλλων σημαντικών έργων, θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ένα δημιουργικό ταξίδι κινηματογράφησης, όπου η ρευστότητα της φύσης και της κοινωνίας θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής αναζήτησης.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή έως 05 Νοεμβρίου 2025 μέσω της φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια www.rivers.gr.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 12:00 π.μ., στο Κτίριο Παπαστεριάδη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές με προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα «Ποτάμια, Ζωής Ευεργέτες».

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ, υπό την επιμέλεια της Αντονέλλας Χήρα, έχει επιλέξει ειδικά ντοκιμαντέρ για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, τα οποία θα συνοδεύονται από ένα διαδραστικό πρόγραμμα ερωτήσεων και απαντήσεων, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Συναυλία της «Ορχήστρας των Τρικάλων»

Το βράδυ του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου, στο Κτίριο Παπαστεριάδη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή συναυλία από την «Ορχήστρα των Τρικάλων».

Το περιεχόμενο του μουσικού προγράμματος, το οποίο επιμελήθηκε η «Ορχήστρα των Τρικάλων» ειδικά για την εκδήλωση, περιλαμβάνει τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο που έχουν ως κοινό θεματικό άξονα τα ποτάμια και το υδάτινο στοιχείο γενικότερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική τους παρουσία στην τέχνη και στον πολιτισμό.