Αν δεν ξέρεις τι παπούτσι να φορέσεις πριν βγάλεις την μακριά, βαριά σου μπότα από την ντουλάπα και θέλεις κάτι ενδιάμεσο, είτε πιο chic είτε πιο casual, αυτά τα παπούτσια είναι οι επιλογές που θα σου λύσουν τα χέρια για διαφορετικές περιστάσεις.

Διανύουμε ήδη την εποχή ανάμεσα στο φθινόπωρο και τον χειμώνα που είναι πάντα λίγο «δύσκολη» όσον αφορά το τι θα φορέσουμε και ειδικά τι παπούτσι για να βγούμε το βράδυ. Το πρωί κάνει ζέστη, το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία και σίγουρα τα πέδιλα μοιάζουν πλέον… εκτός εποχής. Το μυστικό για ένα κομψό και πρακτικό βραδινό outfit αυτή την περίοδο βρίσκεται στα σωστά παπούτσια.

1. Loafers – After work drink ή dinner night

Αν θες να συνδυάσεις άνεση και cool στυλ τα loafers είναι η πιο έξυπνη επιλογή γιατί φοριούνται εύκολα με φορέματα, σατέν φούστες ή tailored παντελόνια και δίνουν ένα elegant, preppy ύφος.

2. Ankle boots/χαμηλό μποτάκι – Το απόλυτο μεταβατικό παπούτσι

Τα ankle boots είτε με τακούνι είτε χωρίς, είναι ο «ήρωας» αυτής της περιόδου. Είναι κάτι πιο δροσερό από μπότες και ταιριάζει στις περισσότερες βραδινές εμφανίσεις. Συνδύασέ τα με jeans για ένα πιο casual look ή με mini φούστα και opaque καλσόν για πιο chic αποτέλεσμα.

3. Mules – Για πιο elegant και fashion-forward εμφανίσεις

Αν ο καιρός το επιτρέπει, τα mules (με ή χωρίς τακούνι) δίνουν αμέσως πιο ενημερωμένο και μοντέρνο στυλ. Είναι ιδανικά για ένα dinner ή ένα ποτό μετά τη δουλειά, ειδικά σε υφές όπως σατέν ή suede. Extra πόντοι αν έχουν μεταλλικές λεπτομέρειες ή statement τακούνι.

4. Slingbacks

Τα slingbacks είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο καλοκαιρινό πέδιλο και τη χειμωνιάτικη γόβα. Δεν βαραίνουν το look, παραμένουν κομψά και δείχνουν υπέροχα με midi φορέματα ή tailored κοστούμια. Ιδανική επιλογή για πιο elegant ή επισημες βραδινές εξόδους.

Για να προσαρμόσεις ακόμα καλύτερα το outfit σου στις αλλαγές θερμοκρασίας, παίξε με layers και αξεσουάρ όπως ένα chic blazer ή ένα ελαφρύ παλτό που σε συνδυασμό με ankle boots ή loafers μπορούν να σε πάνε παντού.

πηγη :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/312554/4-eidi-papoutsion-gia-na-foreseis-to-vrady-afti-ti-metavatiki-periodo