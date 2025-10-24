Σπείρα “στόχευε” επιχειρήσεις – Πάνω από 40.000 ευρώ η λεία (ΕΙΚΟΝΑ)

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη -1- ταυτοποιημένου ημεδαπού άνδρα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σ’ αυτή και του εμπρησμού.

Ως προς το χρονικό των συλλήψεων, σε διενεργούμενο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες χθες (23-10-2025) σε σημείο της πόλης, εντοπίστηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες να επιβαίνουν σε -2- σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ενώ πλησίον αυτών υπήρχε σταθμευμένη -1- δίκυκλη μοτοσικλέτα. Στο εσωτερικό των αυτοκινήτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία ( -2- λοστοί, βαριοπούλα, κατσαβίδια κ.α), -1- φάκος, -4- κουκούλες τύπου «FULL FACE», -2- σακίδια πλάτης, -3- ζεύγη γαντιών, είδη ρουχισμού, το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ κ.α.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι, λίγο νωρίτερα, -2- εξ αυτών, επιβαίνοντες στη δίκυκλη μοτοσικλέτα, μετέβησαν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και αφού διέρρηξαν είσοδο αυτού, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν -1- χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και -1- φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ταυτόχρονα, οι άλλοι -2- δράστες, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τους ανέμεναν εξωτερικά της επιχείρησης, κατοπτεύοντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Ακολούθως, κατόπιν υπόδειξης ενός δράστη, βρέθηκαν σε αγροτική περιοχή, πλησίον της επιχείρησης, το αφαιρεθέν χρηματοκιβώτιο, παραβιασμένο, και τμήμα του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία κατασχέθηκαν.

Όσον αφορά τη δράση τους, από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 14-01-2025 έως 07-09-2025, οι δράστες είχαν οργανωθεί μεταξύ τους, συγκροτώντας εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών-διαρρήξεων, προς πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους. Συγκεκριμένα, ενεργώντας με ίδια ή διαφορετική, κατά περίπτωση, σύνθεση και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και ιδίως κατά τους θερινούς μήνες στη Λάρισα, διέπραξαν ακόμη -15- κλοπές-διαρρήξεις σε επιχειρήσεις (-4- πρατήρια υγρών καυσίμων, ενεχυροδανειστήριο, πρακτορείο ΟΠΑΠ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κάβα ποτών), καθώς και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Προς υποβοήθηση της εγκληματικής τους δράσης, χρησιμοποιούσαν είτε τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, είτε -2- ακόμα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που είχαν αφαιρέσει.

Σχετικά με τα δύο αφαιρεθέντα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το ένα βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του, ενώ το άλλο βρέθηκε ολοσχερώς καμένο σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, αφού νωρίτερα το είχαν χρησιμοποιήσει για τη διάπραξη της κλοπής στο ενεχυροδανειστήριο.

Συνολικά, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, χρηματοκιβώτια, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκομίστηκε από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται άνω των -40.000- ευρώ.

Στην κατοχή των δραστών, καθώς και σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν μία κουκούλα, τύπου «full face», είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και -4- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ερευνάται η τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις”.