Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες για τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας στο Κορωπί από τον σύζυγό της, καθώς ο άνδρας την έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα των γενεθλίων του.

Tο ζευγάρι έμενε στο Κορωπί τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας αποκτήσει ένα αγοράκι 4 ετών και ένα βρέφος 3,5 μηνών.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η γυναίκα έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα, αιμόφυρτη, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό του 50χρονου συζύγου της.

Ο κακοποιητής κάλεσε την Αστυνομία και προσπάθησε να στηρίξει μια ψεύτικη ιστορία για να μην φανεί ως δράστης.

«Η (…) είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι μία κούκλα. Απλά εκείνος ένιωθε ανασφάλειες», δήλωσε στο Mega η φίλη της γυναίκας.

Η 40χρονη, μητέρα δύο παιδιών και με καταγωγή από τη Λιθουανία, βρισκόταν στο σπίτι τους στο Κορωπί μαζί με τον σύζυγό της, όταν ο 50χρονος τη χτύπησε ανελέητα στο κεφάλι. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα, μπροστά στον 4χρονο γιο τους.

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν γνωστό το ποιος ήταν», συμπλήρωσε η φίλη της 40χρονης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο MEGA: «Όταν έχουμε έναν ασθενή που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Φαίνεται όμως, η εκτίμηση είναι, ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της».

Η στιγμή που ο 50χρονος κάλεσε την Αστυνομία

Με ψύχραιμη φωνή, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι είχε γίνει ληστεία στο σπίτι και η γυναίκα του ήταν αναίσθητη.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. ‘Ελάτε, έγινε ληστεία’. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να είπε ο 50χρονος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι κατάλαβαν την πραγματικότητα και, αξιοποιώντας τις αντιφάσεις του δράστη, προσπάθησαν να αντλήσουν πληροφορίες από το 4χρονο παιδί.

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι με μπουνιές», είπε το παιδί, σοκαρισμένο.

«Μου έλεγε όλα ήταν κόκκινα», περιέγραψε τρομοκρατημένο.

Η μαρτυρία του παιδιού και οι αντιφάσεις του 50χρονου οδήγησαν στη σύλληψή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματά της προκλήθηκαν από άγρια επίθεση.

Το μαρτύριο της 40χρονης

Στα social media η 40χρονη παρουσίαζε μια ζωή γεμάτη χαρά, με διακοπές, βόλτες και ταξίδια, ενώ ετοίμαζε και νέο επαγγελματικό βήμα. Στην πραγματικότητα, όμως, ζούσε έναν εφιάλτη.

«Αυτός δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν και δεν είχε και καμιά καλή κουβέντα να πει ποτέ για κανέναν. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν έτσι πάντα με αυτόν τον τρόπο στην οικογένειά του. Την έβριζε, την χτυπούσε μπροστά στα παιδιά, την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά», λένε φίλες της στο Μega.

«Φαινόταν ότι την ζήλευε πάρα πολύ. Την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα να δει πού είναι, πού πάει, με ποιον μιλάει, δεν μπορούσε να βγει έξω να πάει πουθενά, ούτε για έναν καφέ».

Οι γείτονες περιέγραφαν μια οικογένεια με περιορισμένη επαφή με άλλους. Ωστόσο, η γυναίκα προσπαθούσε πρόσφατα να γνωρίσει τους γείτονες, φέρνοντας γλυκά και λέγοντας: «Να γνωριστούμε».

Η 40χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν στο Παίδων, μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα τους.

Παλαιότερη κακοποίηση της 40χρονης

Φίλη της 40χρονης ανέφερε ότι η γυναίκα είχε κακοποιηθεί ξανά από τον 50χρονο το 2023. «Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες, γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός».

Το περιστατικό του 2023 είχε καταγραφεί, καθώς η γυναίκα τηλεφώνησε στο ΑΤ Κορωπίου και κατήγγειλε ξυλοδαρμό, με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να φτάνει στο σπίτι και να τη βρίσκει χτυπημένη.

«Ετοιμάζουμε έκπληξη στον μπαμπά», είχε πει η μητέρα στον παιδικό σταθμό

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, προχθές η μητέρα είχε ειδοποιήσει το παιδικό σταθμό ότι χθες δεν θα πήγαινε ο γιος της, επειδή «ετοιμάζουμε έκπληξη στο μπαμπά του, έχει γενέθλια».

Ανήμερα των γενεθλίων του λοιπόν, ο 50χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του και στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι γύρισε σπίτι και τη βρήκε αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν μετά από λίγο, καθώς ενημερώθηκαν από τον παιδικό τι είχε προηγηθεί, ενώ διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε καταγγελθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 δήλωσε ότι η γυναίκα έκλαιγε συνεχώς λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε σπίτι της, σημειώνοντας ότι φαινόταν να μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της.

«Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι… Δεν είχε πολύ επαφή με τα παιδιά, με τη πειθαρχία και όλα αυτά, ήταν λίγο μόνη της στο να μεγαλώνει τα παιδιά. Ερχόταν εδώ και έκλαιγε», είπε χαρακτηριστικά.

