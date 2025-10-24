Μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πελατών της που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου, απέστειλε η Εθνική Τράπεζα, γνωστοποιώντας ουσιαστικά το τέλος της λειτουργίας του υποκαταστήματος στο τέλος του μήνα.

Στο μήνυμα τονίζεται ότι την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου θα γίνει μεταφορά των εργασιών του υποκαταστήματος Μουζακίου στο κατάστημα Καρδίτσας που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία.

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως όχι μόνο δεν προτίθεται η Τράπεζα να επανεξετάσει την πιθανότητα συνέχισης της λειτουργίας αλλά επίσπευσε και τις διαδικασίες κλείνοντας ακόμα πιο νωρίς το υποκατάστημα.

ΠΗΓΗ: Π.Κ., karditsalive.net