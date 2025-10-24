Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

A. ΟΤΕ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε τη Δευτέρα 27/10/2025 και από την Τετάρτη 29/10/2025 έως το Σάββατο 01/11/2025 τις ώρες 08:00 – 15:30 και 17:30 – 19:00

* Επί της οδού Κοσμά Αιτωλού και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Οινουσσών και Τούφας (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Τούφας)

* Επί της οδού Αλέκου Πιτυρίγκα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κοσμά Αιτωλού και Δημάκη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Δημάκη)

* Επί της οδού Πατρόκλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Δημάκη και Κακλαμάνου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κακλαμάνου)

* Επί της οδού Πασσαλή και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πατουλιάς και Πασσαλή Τέρμα (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Πασσαλή Τέρμα)

* Επί της οδού Δημάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αλέκου Πιτυρίγκα και Πατουλιάς (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Πατουλιάς)

* Επί της οδού Δ. Σαμολαδά και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κοσμά Αιτωλού και Κακλαμάνου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κακλαμάνου)

* Επί της οδού Στ. Χατζηστέργιου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γ. Τσιαντά και Κοσμά Αιτωλού (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κοσμά Αιτωλού)

* Επί της οδού Στ. Χατζηστέργιου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κακλαμάνου και Κοσμά Αιτωλού (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κοσμά Αιτωλού)

* Επί της οδού Αναγνωστιάδη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γ. Τσιαντά και Κακλαμάνου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κακλαμάνου)

* Επί της οδού Κατσιμήδου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κοσμά Αιτωλού και Σπάρτης (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Σπάρτης)

* Επί της οδού Κακλαμάνου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αλέκου Πιτυρίγκα και Αναγνωστιάδη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αναγνωστιάδη

Β. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της ΔΕΗ FIBERGRID από την εταιρεία «OSP CONTRACTORS E.E.»

έως το Σάββατο 25/10/2025 τις ώρες 07:30 – 15:30

* Επί της οδού Πλούτωνος και στο τμήμα μεταξύ των οδών Πλούτωνος Τέρμα και Σολωμού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Σολωμού.

* Επί της οδού Σολωμού και στο τμήμα μεταξύ των οδών Κονδύλη και Μακεδονίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Μακεδονίας.

* Επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα μεταξύ των οδών Σολωμού και Θεοδοσοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Θεοδοσοπούλου.

– Τη Δευτέρα 27/10/2025 και από την Τετάρτη 29/10/2025 έως και Σάββατο 01/11/2025 τις ώρες 07:30 – 15:30

* Επί της οδού Αθ. Διάκου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Περσεφόνης έως τη συμβολή της με την οδό Πλούτωνος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Πλούτωνος προς την οδό Περσεφόνης)

* Επί της οδού Περσεφόνης και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αθ. Διάκου έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό 28ης Οκτωβρίου προς την οδό Αθ. Διάκου)

* Επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ερμού έως τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την Μιαούλη προς την οδό Ερμού)

* Επί της οδού Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Β. Τσιτσάνη έως τη συμβολή της με την οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου προς την οδό Β. Τσιτσάνη)

* Επί της οδού Πλούτωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σολωμού έως την Πλούτωνος 35 (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Σολωμού)

* Επί της οδού Σολωμού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονίας έως τη συμβολή της με την οδό Κονδύλη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κονδύλη προς την οδό Μακεδονίας)

* Επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Θεοδοσοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Σολωμού (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Σολωμού προς την οδό Θεοδοσοπούλου)

Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών, επί της οδού Αλεξάνδρας και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Ε. Πελέκη έως τη διασταύρωση της με την οδό Μαυροκορδάτου, την Τετάρτη 29/10/2025 από 07:30 έως 15:30

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων το Σάββατο 25/10/2025 από 07:30 έως 11:00

*Επί της οδού Δαβάκη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ισομάχου έως τη συμβολή της με την οδό Αρριανού.

* Επί της οδού Ανώνυμη οδού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δαβάκη έως τη συμβολή της με την οδό Καλυψούς.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος

* Στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Παπαστάθη και της οδού Λάκμωνος, από Τετάρτη 29/10/2025 έως Σάββατο 01/11/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Πίνδου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μαλαβάκη και της οδού Ηπείρου, από Τετάρτη 29/10/2025 έως Σάββατο 01/11/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Ασπροποτάμου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Χ. Τρικούπη και της οδού Πίνδου, από Τετάρτη 29/10/2025 έως Σάββατο 01/11/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Νταή και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Πιτσάκου και της οδού Ηπείρου, από Τετάρτη 29/10/2025 έως Σάββατο 01/11/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.