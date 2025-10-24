Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου του ΟΧΙ.

Συγκεκριμένα,

– απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για την Τρίτη 28/10/2025 από 08:00 και απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την ιδία (28/10/2025) από 09:30 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της παρέλασης και αποχώρησης των Επισήμων,

* Στην οδό Β. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από την οδό Κατσιμήδου μέχρι την Κεντρική πλατεία.

* Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής από την οδό Πτολεμαίου μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

* Στην οδό Κολοκοτρώνη και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

* Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ζάππα μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

*- Στην οδό Κλεμανσώ και στο τμήμα αυτής από την οδό Αλβ. Μετώπου μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

* Στην οδό 21ης Αυγούστου και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την οδό Β. Τσιτσάνη.

* Στην οδό Ερμού και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Στρ. Σαράφη.

* Στην οδό Μαχάωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Στρ. Σαράφη.

* Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από την οδό Χ. Γιώτα μέχρι την Κεντρική πλατεία.

* Στην οδό Αμαλίας και στο τμήμα αυτής από την οδό Ν. Παππά μέχρι και την οδό Στρ. Σαράφη (κεντρική πλατεία).

* Στην οδό Νέλσωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό Αμαλίας μέχρι και την οδό Στρ. Σαράφη.

– απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την Τρίτη 28/10/2025 από 10:15 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της παρέλασης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Τρικάλων-Λάρισας στο Μεγαλοχώρι και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Πατουλιάς έως και τη διασταύρωση Χρυσαυγής.