Ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή παρόχων υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, μέσω του συστήματος proimi.eetaa.gr, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ.

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης αποτελεί σημαντική κοινωνική δράση που στοχεύει στην υποστήριξη παιδιών έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές και των οικογενειών τους, προωθώντας τη λειτουργική τους ανάπτυξη και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Χρηματοδότηση και στόχος του προγράμματος

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, και αφορά περισσότερα από 2.500 παιδιά σε όλη τη χώρα. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα από οικογενειοκεντρική προσέγγιση, με στόχο την ενδυνάμωση της οικογένειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στο Μητρώο Παρόχων μπορούν να εγγραφούν:

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική φροντίδα παιδιών ή ατόμων με αναπηρία.

που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική φροντίδα παιδιών ή ατόμων με αναπηρία. Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τον ν. 2646/1998.

που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τον ν. 2646/1998. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς.

Α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς. Φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Κέντρα Ειδικών Θεραπειών, καθώς και οι εγκεκριμένοι οργανισμοί του άρθρου 51 του ν. 4139/2013.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά

Για να εγγραφεί ένας φορέας στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ, απαιτείται:

Καταστατικό ή κανονισμός λειτουργίας που να προβλέπει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά ή παιδιά με αναπηρία.

Διεπιστημονική ομάδα τουλάχιστον έξι μελών, αποτελούμενη από: Αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο Ψυχολόγο Κοινωνικό λειτουργό Εργοθεραπευτή Λογοθεραπευτή Ένα επιπλέον μέλος (φυσικοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό ή καθηγητή φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή)

τουλάχιστον έξι μελών, αποτελούμενη από:

Σε μικρούς νησιωτικούς ή ορεινούς δήμους, η ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο επαγγελματίες, εφόσον περιλαμβάνονται βασικές ειδικότητες όπως παιδίατρος, ψυχολόγος ή λογοθεραπευτής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

Το καταστατικό ή οργανισμό λειτουργίας ,

, Το νομιμοποιητικό έγγραφο του φορέα,

του φορέα, Και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με τα στοιχεία της Διεπιστημονικής Ομάδας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι πάροχοι δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα με ΑΦΜ, επωνυμία, email και κωδικό πρόσβασης. Μετά τη σύνδεση, μπορούν να καταχωρήσουν τα δικαιολογητικά, να υποβάλουν την αίτηση και να παρακολουθούν την πορεία της ή να καταθέτουν ένσταση.

Η οριστική υποβολή κατοχυρώνει την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ η ΕΕΤΑΑ θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις με σύστημα μοριοδότησης. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος του 2025.

Επόμενο βήμα

Για τους ωφελούμενους γονείς και τα παιδιά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, έπειτα από νέα πρόσκληση.

