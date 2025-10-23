Ο Βόλος έχει πλέον τη δική του εκπρόσωπο στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι DEAL του Alpha! Η Βιβή Κοσκινά , γνωστή επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης στην πόλη, έκανε δυναμική είσοδο στο πλατό, γεμάτη χαμόγελο, ενέργεια και… αποφασισμένη να «κλείσει» τη βαλίτσα της όσο πιο ψηλά γίνεται!

Η Βιβή, γνωστή για το επικοινωνιακό της ταμπεραμέντο και την αισιοδοξία της, ταξίδεψε από τον Βόλο στην Αθήνα για να δοκιμάσει την τύχη της στο παιχνίδι που έχει κερδίσει τις καρδιές χιλιάδων τηλεθεατών. Όπως δηλώνει η ίδια, «πήγα στο DEAL για τη χαρά της συμμετοχής, για την εμπειρία και –φυσικά– για το παιχνίδι της τύχης».

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που τη βλέπουμε στις οθόνες μας. Η δραστήρια Βολιώτισσα έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο ακόμη τηλεπαιχνίδια, ένα στην ΕΡΤ και ένα στο STAR, αποδεικνύοντας ότι αγαπά τη διασκέδαση, την πρόκληση και τη θετική ενέργεια που εκπέμπουν τέτοιου είδους εμπειρίες.

Στον Βόλο, η Βιβή Κοσκινά είναι γνωστή όχι μόνο για τη δουλειά της στον χώρο της εστίασης, αλλά και για την εξωστρέφειά της, την κοινωνικότητά της και τη ζεστή παρουσία της σε κάθε εκδήλωση της πόλης. Φίλοι και γνωστοί της εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας ευχές και θετική ενέργεια για μια «καλή συμφωνία» στο πλατό του DEAL.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: