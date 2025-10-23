Τον πολυαγαπημένη μας αδελφή, θεία και γιαγιά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΣΑΡΑ – ΓΑΤΣΙΑ

ΕΤΩΝ 78

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Απόστολος και Ζωή Χρυσάκη

Αθανάσιος και Μαρία Χρυσάκη

Θεοδώρα Χρυσάκη – Παπαδοπούλου

Μαρία και Αθανάσιος Πιτσούλας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .