Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΕΤΩΝ 91

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ζωή Πλαστήρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Πλαστήρα & Νικόλαος Αζούκης

Εμμανουέλα Πλαστήρα & Γρηγόρης Γκαγκανάτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιωάννης, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Ζωή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Ο Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .