Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ζωή Πλαστήρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Πλαστήρα & Νικόλαος Αζούκης
Εμμανουέλα Πλαστήρα & Γρηγόρης Γκαγκανάτσιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιωάννης, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Ζωή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
2) Ο Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
