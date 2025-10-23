📍Κωνσταντινούπολη | Οκτώβριος 2025

📸 Φωτογραφίες: Βιβή Μαργαρίτη / trikalaview.gr

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και δέος πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη δημοσιογραφικής αποστολής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών συνεργασίας του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας–Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) με την Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε).

Η δημοσιογραφική αποστολή, στην οποία συμμετείχε και η δημοσιογράφος του trikalaview.gr, Βιβή Μαργαρίτη, επισκέφθηκε τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τους υποδέχθηκε εγκάρδια η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ενώ εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Λόγια πνευματικότητας κι ευθύνης

Παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμά του, ο Παναγιώτατος αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο για να συναντήσει και να ευλογήσει τους Έλληνες δημοσιογράφους.

Στον λόγο του αναφέρθηκε στην αξία της ενημέρωσης και τον ρόλο των ΜΜΕ στη σύγχρονη εποχή, υπογραμμίζοντας πως:

«Η αποστολή της δημοσιογραφίας είναι λειτούργημα που απαιτεί ήθος, διαφάνεια και σεβασμό προς τον άνθρωπο».

Τόνισε επίσης ότι οι δημοσιογράφοι, ως φορείς αλήθειας και υπευθυνότητας, οφείλουν να καλλιεργούν πνεύμα ενότητας και κατανόησης σε μια εποχή έντονων προκλήσεων.

Ευχαριστίες και ευλογίες

Η διοίκηση της ΕΣΗΕΜΘ και τα μέλη των δύο Ενώσεων ευχαρίστησαν θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη φιλοξενία και τη διαχρονική στήριξη του Πατριαρχείου στα θέματα ελευθερίας του λόγου, διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικής συνοχής.

Ως ευλογία και ένδειξη τιμής, ο Παναγιώτατος προσέφερε σε όλους μία εικόνα και έναν σταυρό, συνοδεύοντάς τα με εγκάρδιες ευχές για δύναμη και συνέχιση του έργου τους «προς όφελος της κοινωνίας και της αλήθειας».