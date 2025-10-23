Την ώρα που η ζωή, για εμάς τους εργαζόμενους γίνεται όλο και πιο δύσκολη σε όλους τους τομείς, η κυβέρνηση ψήφισε το νομοσχεδίου τερατούργημα για το 13ωρο. Να δουλεύουμε δηλαδή από το πρωί έως το βράδυ με μισθούς πείνας.

Η ανάγκη για δωρεάν ψυχαγωγία των εργαζομένων και των οικογενειών τους μεγαλώνει. Οι εργαζόμενοι έχουμε πραγματική ανάγκη να εξασφαλίσουμε ποιοτικό χρόνο για την οικογένειά μας αλλά και για την ψυχαγωγία μας και την άθληση μας.

Σαν Εργατικό κέντρο Τρικάλων παίρνουμε την πρωτοβουλία να οργανωθούν για όλους τους εργαζόμενους αλλά και ανέργους δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών χορών. Να βρεθούμε από κοντά να διασκεδάσουμε, μέσα και από αυτή τη δράση να πάρουμε δυνάμεις για τον αγώνα μας!

Μέσα και από αυτήν την πρωτοβουλία να δυναμώσει ο συλλογικό αγώνας για να διεκδικήσουμε 7ωρο 5νθημερο 35ωρο . Δεν μπορεί στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης ,των επιτευγμάτων της επιστήμης ο εργαζόμενος να μην έχει χρόνο για την οικογένεια του για τον εαυτό του.

Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε και δίνουμε τις μάχες για την ζωή που μας αξίζει!

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στα Σωματεία τους και στην Γραμματεία του ΕΚΤ τηλ.επικ.:2431601362