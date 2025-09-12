Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας εμπλουτίζει τη συλλογή της με μια ακόμη πολύτιμη προφορική μαρτυρία από τον κ. Θεόδωρο Καρακαντά, που μας ταξίδεψε στις δύσκολες αλλά και γεμάτες αλληλεγγύη μέρες της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου.

Με γλαφυρό λόγο περιέγραψε τις στερήσεις, το καθημερινό μόχθο για επιβίωση και την αλληλεγγύη μεταξύ τους αλλά και το πως οι κάτοικοι της πόλης μέσα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις οικιακές εργασίες, την υφαντική και το εμπόριο, κατόρθωναν να στήνουν τη ζωή τους ξανά από την αρχή.

Η μαρτυρία του κ. Καρακαντά αποτελεί πολύτιμη συμβολή στο πρόγραμμα «Προφορικές Μαρτυρίες» της Βιβλιοθήκης, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να αφηγηθούν την ιστορία τους μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης στα τηλ.: 24320.23041-3.