Στο Βόλο, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, εκδικάστηκε υπόθεση που αφορούσε επεισόδιο το οποίο έλαβε χώρα στα τέλη Αυγούστου σε καφετέρια στη Σκιάθο.

Πραγματικά περιστατικά:

Κατά τις καταθέσεις, ο κατηγορούμενος, άνδρας ηλικίας 45 ετών, ενεπλάκη σε επεισόδιο με τον εγκαλούντα, άνδρα 28 ετών. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο εγκαλών, διέρχομενος με μοτοσικλέτα έξωθεν της καφετέριας όπου βρισκόταν ο κατηγορούμενος, τον προκάλεσε να εξέλθει. Ο κατηγορούμενος τον ακολούθησε και σε μικρή απόσταση φέρεται να τον απείλησε λέγοντας: «έρχεται και η ώρα σου», ενώ τον χτύπησε με το χέρι στο προστατευτικό κράνος που έφερε.

Το επεισόδιο συνδέθηκε, σύμφωνα με τις καταθέσεις, με προγενέστερη διαμάχη σχετική με ερωτική σχέση του κατηγορουμένου με μάρτυρα της δίκης.

Μετά το αρχικό συμβάν, ο κατηγορούμενος επέστρεψε στην καφετέρια, ενώ ακολούθως κατέφθασαν ο εγκαλών μετά του πατέρα και της μητέρας του. Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, κατά την οποία η μητέρα του εγκαλούντος προέβη σε ύβρεις, πράξη για την οποία επικαλέστηκε την αγανάκτησή της λόγω της επίθεσης που είχε προηγηθεί.

Απολογία κατηγορουμένου:

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι άσκησε βία κατά του εγκαλούντος, ισχυριζόμενος ότι τον ακούμπησε ελαφρά στο κράνος. Επίσης, ανέφερε ότι η μάρτυρας, με την οποία είχε στο παρελθόν σχέση, ενεργεί εναντίον του για λόγους συκοφαντίας.

Πρόταση Εισαγγελέως:

Η Εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου από την κατηγορία της απειλής σε βάρος όλων, καθώς και την ατιμωρησία της μητέρας του εγκαλούντος, λόγω δικαιολογημένης αγανάκτησης.

Απόφαση Δικαστηρίου:

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη το αποδεικτικό υλικό, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για απειλή και για ελαφρά σωματική βλάβη. Αναγνώρισε υπέρ αυτού το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ, με αναστολή.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper