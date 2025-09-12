Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΚΑΛΗ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Μπακάλη και Νέστορας Κρίκας, Ασημίνα Μπακάλη Δημήτριος Μπακάλης και Ιωάννα Μπαλωμένου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δέσποινα και Σταύρος, Άγγελος-Ευάγγελος, Αντιγόνη και Μανώλης, Θεοφάνης, Ευάγγελος, Στέλιος.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου, το Σάββατο 13 – 9 – 2025 και ώρα 10.30 π.μ.