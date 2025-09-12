Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2025, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, σε περιοχές της Καρδίτσας και των Σοφάδων, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα:

ελέγχθηκαν -145- άτομα,

ελέγχθηκαν -80- οχήματα,

προσήχθησαν -8- άτομα,

συνελήφθη -1- άτομο, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, εξύβριση και απειλή,

βεβαιώθηκαν -56- τροχονομικές παραβάσεις,

ακινητοποιήθηκαν -3- οχήματα και

κατασχέθηκαν -16- ναρκωτικά δισκία, στο πλαίσιο διενεργηθείσας έρευνας σε οικία ατόμου που αναζητείται.

Οι αστυνομικές αυτές δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας-παραβατικότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.