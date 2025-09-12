Βουλευτές, Ακαδημαϊκοί, Πρόεδροι φορέων, Αυτοδιοικητικοί και Πολίτες έδωσαν σήμερα, το απόγευμα της Παρασκευής το παρών στη μεγάλη θεματική εκδήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη για τον Daniel στο Πάρκο Καινοτομίας Joist, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη μαύρη επέτειο της καταστροφής που προκάλεσαν στη Θεσσαλία οι θεομηνίες Daniel και Elias.

Θέμα της εκδήλωσης ήταν «Daniel: Δυο χρόνια μετά…σαν να μην πέρασε μια μέρα! Και τώρα, τί;», με την εκδήλωση να αναπτύσσεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες και να επικεντρώνεται στους τομείς:

Υποδομές- Έργα- Νερό

Αγροτική παραγωγή & Κτηνοτροφία

Οικονομία & επιχειρήσεις

Νοικοκυριά & κοινωνία.

Σε δηλώσεις της η κ. Λιακούλη τόνισε πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα καταθέσει πρόταση για τη σύσταση ενός ειδικού αναπτυξιακού οργανισμού της Θεσσαλίας, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη δήλωσή της να επισημαίνει πως “η κλεψύδρα λέει ότι ο χρόνος έχει τελειώσει και ήρθε η ώρα για νέες δράσεις και νέο σχέδιο. Την Θεσσαλία μας δεν θα την αφήσουμε σε καμία περίπτωση να ερημοποιηθεί και οι άνθρωποί μας θα ζήσουν ξανά με αξιοπρέπεια». “Τη μέρα που η Εθνική μας δίνει τον αγώνα και μας εμπνέει με την ενότητά της, αυτή την ενότητα ακριβώς αποτυπώνουμε λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη που θα δώσει η Εθνική ομάδα μπάσκετ”, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Λιακούλη.

«Διεκδικούμε κάθε μέρα τις λύσεις για έναν τόπο που έχει υποστεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, Δυστυχώς η ολιγωρία, η αμέλεια και το έλειμμα βούλησης απέναντι στο λαό της Θεσσαλίας είναι πασιφανής», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ νομού Δράμας κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης τόνισε πως είναι η τρίτη επίσκεψή του στη Λάρισα “με στόχο να προτείνουμε λύσεις και η Θεσσαλία να βρει την επόμενη μέρα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δύο χρόνια μετά και δεν έχουμε δει τίποτα”, είπε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής Εύβοιας και Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Κατερίνα Καζάνη συνεχάρη την κ. Λιακούλη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης σημειώνοντας πως στόχος είναι να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας τόνισε πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσίαζε μια σύνοψη από όλα όσα έχει κάνει και πρόκειται να κάνει η Περιφέρεια για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, κάνοντας λόγο για μια πολύ σημαντική εκδήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως την εκδήλωση ενέταξε στο κεντρικό του πρόγραμμα και το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας έτσι τη Θεσσαλία ως σημαντικό πρόταγμα για το ίδιο, μόλις μια ημέρα πριν την ομιλία του Προέδρου του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ενώ από την πρωτεύουσα αναμένεται να καταφθάσουν σημαντικές προσωπικότητες – βουλευτές, πολιτικοί, καθηγητές Πανεπιστημίου, Γραμματείς Τομέων κ.α.

