Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωτήρας ανακοινώνει με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια την έναρξη λειτουργίας της Μόνιμης Λαογραφικής Έκθεσης «Σωτήρα» στο παλιό Νηπιαγωγείο Σωτήρας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 μ.μ.. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση και στη συνέχεια παραδοσιακοί χοροί και φιλοξενία.

Η Έκθεση είναι αποτέλεσμα συστηματικής και χρόνιας προσπάθειας για συγκέντρωση και ταξινόμηση χρηστικών αντικειμένων του παρελθόντος, που πρόσφεραν κάτοικοι του οικισμού και φίλοι του Συλλόγου. Αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας: την οικιακή ζωή και την οικοτεχνία, τον κύκλο του μαλλιού και την τέχνη της υφαντικής, το σχολείο, την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, καθώς και την παραδοσιακή ενδυμασία.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός οράματος που ξεκίνησε το 2020 και φιλοδοξεί να αποτελέσει ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, προσφέροντας στους κατοίκους, στους επισκέπτες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν τις ρίζες και την παράδοση του τόπου. Η Λαογραφική Έκθεση «Σωτήρα» δεν είναι απλώς μια μουσειακή έκθεση· είναι μια κιβωτός μνήμης και πολιτισμού που θα εμπνέει τις επόμενες γενιές. Η έκθεση είναι επισκέψιμη από ομάδες κατόπιν επικοινωνίας.