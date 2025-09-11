Μπαίνοντας στο βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε έναν κόσμο που ξέρει να συνδυάζει τη γνώση με τη φαντασία. Οι τοίχοι γεμάτοι βιβλία, οι πάγκοι φορτωμένοι με τετράδια, στυλό και κασετίνες, και οι τσάντες που κρέμονται σε κάθε γωνιά περιμένουν τον νέο τους ιδιοκτήτη.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε Σεπτέμβρη, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν έναν και μόνο προορισμό: τον Τσιοπελάκο. Εδώ η προετοιμασία για το σχολείο δεν είναι απλώς μια λίστα με αγορές, αλλά μια εμπειρία που μυρίζει μελάνι, χαρτί και δημιουργικότητα.

Όλα όσα χρειάζεται ένας μαθητής

Στα ράφια του βιβλιοπωλείου βρίσκεις από τις πιο μοντέρνες σχολικές τσάντες POLO, Eastpak, City, Lycsac, μέχρι πρακτικές επιλογές για όλες τις ηλικίες. Οι κασετίνες, τα τετράδια, οι μαρκαδόροι και οι μπογιές δημιουργούν μια πολύχρωμη παλέτα που σε βάζει αμέσως σε σχολικό κλίμα.

Και βέβαια, πέρα από τα σχολικά, η καρδιά του καταστήματος χτυπάει πάντα στα βιβλία: λογοτεχνία, παιδικά παραμύθια, βοηθήματα και ξενόγλωσσα – ένας πραγματικός θησαυρός γνώσης.

Γιατί ο Τσιοπελάκος είναι μοναδικός

Γιατί εδώ η εξυπηρέτηση είναι προσωπική και πάντα με χαμόγελο.

Γιατί οι επιλογές είναι ποιοτικές και σε τιμές που σέβονται κάθε οικογένεια.

Γιατί η παράδοση σχεδόν ενός αιώνα συναντά τη σύγχρονη εξυπηρέτηση – είτε στο φυσικό κατάστημα είτε στο e-shop tsiopelakos.gr.

Ένας χώρος που σε εμπνέει

Ο Τσιοπελάκος πέρα από ένα βιβλιοπωλείο, είναι σημείο συνάντησης, είναι η πρώτη στάση πριν ξεκινήσει το σχολείο, είναι το μέρος όπου οι μικροί μαθητές παίρνουν την πρώτη τους τσάντα και οι μεγάλοι βρίσκουν το επόμενο βιβλίο που θα τους ταξιδέψει.

📍 Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος

Ασκληπιού 15, Τρίκαλα

📞 24310 26967

🌐 tsiopelakos.gr

Γιατί η σχολική χρονιά ξεκινά πάντα καλύτερα… στον Τσιοπελάκο!