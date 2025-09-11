Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μάνη, τον άτυχο Γιωργάκη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ύστερα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Γιώργος δεν ήταν μόνο ένα παιδί που πάλεψε με αξιοπρέπεια και χαμόγελο, αλλά και ο πρώτος στη χώρα που είχε σκύλο-οδηγό, τον αγαπημένο του Μάικ.

Η ιστορία τους είχε συγκινήσει όλη την Ελλάδα, καθώς ο Μάικ δεν στάθηκε απλώς στο πλευρό του Γιώργου ως βοηθός, αλλά έγινε ο αχώριστος φίλος και συνοδοιπόρος του. Μαζί μοιράστηκαν στιγμές χαράς, δύναμης και αγάπης, αποδεικνύοντας τι σημαίνει πραγματικός δεσμός ανθρώπου και ζώου.

Ο Γιωργάκης θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένα παιδί-σύμβολο, που με τη δύναμη ψυχής του έδειξε ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες μάχες, μπορεί να ανθίσει η αγάπη και η ελπίδα.

Καλό ταξίδι, μικρέ μας ήρωα.