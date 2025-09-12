Advertisement
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών θα αποκτήσει το Πανεπιστημιακό

Σεπ 12, 2025
in Featured, slider, Θεσσαλία
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών θα αποκτήσει το Πανεπιστημιακό
Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (γνωστή και ως Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών) πρόκειται να αποκτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέταξε το έργο στο περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στην Αιματολογική Κλινική και συγκεκριμένα στον θάλαμο 15, ο οποίος θα διαμορφωθεί σε χώρο θετικής πίεσης για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Η συνολική δαπάνη αναμένεται να φτάσει τις 260.000 ευρώ και συνίσταται στην προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού που απαιτείται.

Η Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων είναι από τις πιο σημαντικές θεραπείες στην αιματολογία και την ογκολογία. Γίνεται σε περιπτώσεις όπου ο φυσιολογικός μυελός των οστών δεν λειτουργεί σωστά ή έχει καταστραφεί, και χρειάζεται να αντικατασταθεί με υγιή αιμοποιητικά κύτταρα. Πραγματοποιείται κυρίως σε λευχαιμίες, λεμφώματα, μυέλωμα, απλαστική αναιμία, θαλασσαιμία και συγγενείς ανοσοανεπάρκειες, όταν η συμβατική θεραπεία δεν είναι αρκετή.

