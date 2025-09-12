Ο λόγος για την 10η Γιορτή Αχλαδιού στα Πλατανούλια Τυρνάβου που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο αφήνοντας πίσω της εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων όσων παραβρέθηκαν.

Το ατελείωτο πλήθος απέδειξε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο πετυχημένα πανηγύρια του νομού με τον κόσμο να το τιμά κάθε χρόνο και περισσότερο.

Αυτό που έγινε όμως το περασμένο Σάββατο ήταν πραγματικά ανεπανάληπτο καθώς χιλιάδες κόσμου, γλέντησαν, έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσεως.

Μια αυθεντική παραδοσιακή γιορτή που με μεράκι διοργανώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανουλίων «Ο Άγιος Χαράλαμπος».

Οι παρακάτω εικόνες καταμαρτυρούν την μεγάλη επιτυχία της φετινής γιορτής που ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών.

Δείτε φωτογραφίες: