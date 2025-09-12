Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι της Πέμπτης στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο 5ο χλμ όταν μια γυναίκα βγήκε τρέχοντας πεζή στον αυτοκινητόδρομο, την ώρα διέρχονταν με ταχύτητα τα αυτοκίνητα.

Σοκαρισμένοι οι οδηγοί που προσπάθησαν να την αποφύγουν ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από τον σταθμό στο Μακρυχώρι.

Κατά πληροφορίες η γυναίκα σε μια στιγμή παραφροσύνης προέβη σε αυτή την αψυχολόγητη πράξη. Ευτυχώς, αποφεύχθηκε το μοιραίο και μεταφέρθηκε σώα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με ασθενοφόρο.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr